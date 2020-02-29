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В США заключен контракт на производство ракетных комплексов Javelin для Украины

В США заключен контракт на производство ракетных комплексов Javelin для Украины - Фото
Джавелины (фото - mil.gov.ua)
29.02.2020, 10:11

Минобороны США заключило с Ratheon контракт на производство противотанковых комплексов Javelin для американской армии, Украины и других стран

Контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для армии США, Украины и других стран заключило с компанией Ratheon министерство обороны США. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Сумма контракта в целом составляет $18,4 млн. Производство должно быть завершено до 25 июня.

Кроме Украины, комплексы Javelin должны получить Австралия, Грузия, Индонезия, Ирландия, Иордания, Катар, Литва, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные арабские эмираты, Оман, Турция, Франция, Чехия и Эстония.

Денис Юдин
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ВСУ Javelin министерство обороны
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