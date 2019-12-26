Украина договорилась с США о поставке второй партии Javelin

Джавелины (фото - mil.gov.ua)

Украина подписала с США контракт на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко сказал на брифинге.

"На протяжении четвертого квартала... нам удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin, мы точно так же заказываем ракетные комплексы нашего производителя", - сказал Петренко.

Кроме того, по словам замминистра, для ВСУ приобретено несколько станций артиллерийской разведки, около 100 бронеавтомобилей разного типа, несколько самолетов, также войска обеспечиваются станциями радиолокационной борьбы.

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