В США готовы массово производить "более смертоносные" Javelin

Пуск Javelin (Фото: Jessica Smith/U.S. Marine Corps)

Американские компании Raytheon и Lockheed Martin объявили о завершении создания первой партии новой модели противотанкового ракетного комплекса FGM-148F Javelin. Эта версия ПТРК последнего поколения "более убийственна" и готова к массовому производству, сообщает Defense News.

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Преимуществом обновленной модели, пишет источник, является многоцелевая головка, которая позволяет уничтожать как тяжелую бронетехнику за динамической защитой, так и легкобронированные цели и пехоту. Эта версия ПТРК "дает возможность достаточно эффективно бороться с различными типами целей без необходимости изменения типа боеприпаса".

Разработчики также предусмотрели облегченную пусковую установку и улучшенную систему отслеживания целей по сравнению с предыдущей версией ПТРК.

Пока ни одна страна не заказала поставку этой модели Javelin, однако в издании предполагают, что покупателями вскоре могут стать Польша и Тайвань.

Defense News пишет, что в 2019 году Пентагон заключил контракт на закупку для армии США не менее 2100 ракет к F-модификации Javelin.

Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные еще ни разу не применили этот ПТРК в бою.

26 декабря 2019 года Украина договорилась с США о поставке новой партии Javelin.

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