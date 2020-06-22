В США загружают военный самолет партией "джавелинов" для украинской армии – фото

Правительство Соединенных Штатов подготовило к отправке в Украину новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и других грузов по линии военной помощи союзнику. Об этом сообщило в Twitter Транспортное командование США.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Приписанные к авиабазе Довер авиаспециалисты ВВС США грузят вооружение для иностранных военных продаж на самолет Atlas Air Worldwide для отправки в Украину", - коротко говорится в сообщении.
На поддонах — более сотни ракет.
Читайте также: Горбулин: Джавелинов - мало, Украине нужны системы Patriot
Весной/летом этого года США поставляют Украине военного оборудования на сумму более $60 млн: ракеты "джавелин", пусковые установки к ним, радиостанции, боеприпасы, радары и прочее.
Смотрите также: В США готовы массово производить "более смертоносные" Javelin
Читайте также: