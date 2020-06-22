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В США загружают военный самолет партией "джавелинов" для украинской армии – фото

В США загружают военный самолет партией "джавелинов" для украинской армии – фото - Фото
Фото: Javelin LaShic Patterson/U.S. Army
22.06.2020, 10:35

Американские военные подчеркнули в сообщении рядом с фото: "США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины"

Правительство Соединенных Штатов подготовило к отправке в Украину новую партию противотанковых ракетных комплексов Javelin и других грузов по линии военной помощи союзнику. Об этом сообщило в Twitter Транспортное командование США.

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"Приписанные к авиабазе Довер авиаспециалисты ВВС США грузят вооружение для иностранных военных продаж на самолет Atlas Air Worldwide для отправки в Украину", - коротко говорится в сообщении.

На поддонах — более сотни ракет.

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Весной/летом этого года США поставляют Украине военного оборудования на сумму более $60 млн: ракеты "джавелин", пусковые установки к ним, радиостанции, боеприпасы, радары и прочее.

  • Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные официально ни разу не применили противотанковый ракетный комплекс, поскольку после их появления боевики "перестали" использовать танки.
  • В конце декабря 2019 года Украина договорилась с США о поставке второй партии Javelin.
  • В конце февраля Минобороны США заключило с Ratheon контракт на производство противотанковых комплексов Javelin для американской армии, Украины и других стран.

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Евгений Пилипенко
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