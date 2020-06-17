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17.06.2020, 13:34

Сегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото

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Сегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото
Сегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото
Сегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фотоСегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото

Разработчики из киевского КБ Луч утверждают, что эти управляемые ракеты "практически незаметны для вражеских радаров"

Сегодня, 17 июня, на полигоне "Алибей" под Одессой прошел очередной этап государственных испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун. Об этом рапортовали в Генштабе ВСУ.

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Главной особенностью сегодняшних испытаний наземного комплекса была стрельба с боевой частью. Ракеты традиционно для последних тестов сопровождала связка из двух истребителей Су-27.

Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер/эсминец/фрегат/корвет/десантных/танкодесантных кораблей и транспортов, береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.

Может поражать также и наземные цели.

СПРАВКА. Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг. Одной крылатой ракеты из комплекса Нептун вполне достаточно для потопления кораблей тоннажем до 5000 тонн.
  • 9 апреля 2020 года сообщалось, что Нептун пролетел 100 км и поразил цель на море - видео.

Смотрите видео: Вероятность обнаружения ракеты "свели к нулю". В Минобороны испытали Нептун

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Теги: ВСУ, ракета, ОПК, впк, кб луч, нептун, стрельбы
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