Сегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото

Сегодня, 17 июня, на полигоне "Алибей" под Одессой прошел очередной этап государственных испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун. Об этом рапортовали в Генштабе ВСУ.

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Главной особенностью сегодняшних испытаний наземного комплекса была стрельба с боевой частью. Ракеты традиционно для последних тестов сопровождала связка из двух истребителей Су-27.

Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер/эсминец/фрегат/корвет/десантных/танкодесантных кораблей и транспортов, береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.

Может поражать также и наземные цели.

СПРАВКА. Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг. Одной крылатой ракеты из комплекса Нептун вполне достаточно для потопления кораблей тоннажем до 5000 тонн.

9 апреля 2020 года сообщалось, что Нептун пролетел 100 км и поразил цель на море - видео.

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