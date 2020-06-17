Сегодня под Одессой испытали крылатые ракеты Нептун. Теперь заряженные – фото

Сегодня, 17 июня, на полигоне "Алибей" под Одессой прошел очередной этап государственных испытаний украинского комплекса крылатых ракет Р-360 Нептун. Об этом рапортовали в Генштабе ВСУ.
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Главной особенностью сегодняшних испытаний наземного комплекса была стрельба с боевой частью. Ракеты традиционно для последних тестов сопровождала связка из двух истребителей Су-27.
Комплекс предназначен для поражения боевых кораблей классов крейсер/эсминец/фрегат/корвет/десантных/танкодесантных кораблей и транспортов, береговых радиоконтрастных целей, в простых и сложных метеоусловиях в любое время суток и года, в том числе при активном огневом и радиоэлектронном противодействия противника.
Может поражать также и наземные цели.
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