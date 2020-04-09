Украинская ракета Нептун пролетела 100 км и поразила цель на море – видео

Портал Defense Express опубликовал видео с испытаний украинской крылатой ракеты РК360-МЦ Нептун, которые прошли 2 апреля на полигоне Алибей под Одессой.

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Ракета на скорости до 1000 км/ч летела на низкой высоте над морем по сложному маршруту, минуя контрольные точки. Полет контролировали с помощью инерциальной системы наведения, глобальной системы спутникового позиционирования и радиовысотомера. Сопровождали ракету два истребителя Су-27.

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На расстоянии 100 км от места запуска Нептун поразил цель, которой выступила сетка на несамоходной барже. В реальных условиях это был бы борт боевого корабля.

"Мы получили положительные результаты попадания. Я приветствую все наши коллективы, которые вложили много труда в эту прекрасную техническую победу", - заявил конструктор -генеральный директор бюро"Луч" Олег Коростелев.

СПРАВКА. Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг. Одной крылатой ракеты из комплекса Нептун вполне достаточно для потопления кораблей тоннажем до 5000 тонн.

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Видео - Defense Express