Поразила цель на 120 км. Испытание ракеты Ольха-М прошло успешно: видео

Сегодня, 1 апреля, конструкторское бюро Луч успешно провело испытания модернизированной ракеты Ольха-М - боеприпаса для реактивной системы залпового огня, которая была разработана в 2016 году. Об этом сообщили секретарь СНБО Алексей Данилов и Укроборонпром. Видео опубликовал в Facebook Мустафа Найем.

Отмечается, что ракета поразила цель на расстоянии 120 км.

"Впервые в Украине в условиях замкнутого цикла достигнуто поражения цели на расстоянии 120 км. Несмотря на сложные метеоусловия при которых происходили испытания, все запуски были успешными", – написал Данилов.

Сообщается, что испытания проходили под личным руководством генерального конструктора ГККБ "Луч" Олега Коростелева и его коллег.

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