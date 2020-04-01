Тест-драйв и испытательный обстрел броневика для полиции Козак-5 – видео

Ресурс военных новостей Defense Express показал часть тест-драйва украинского бронеавтомобиля Козак-5 разработки ЧП "Практика": на видео он преодолевает сложные песчаные грунты, водные преграды, а также выдерживает обстрел.

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Машина с полной массой 10 тонн, созданная для полиции и спецподразделений, оснащается 6,7-литровым 330-сильным дизельным двигателем с максимальным крутящим моментом 1109 Нм. На Козак-5 - 10-ступенчатая ​​коробка-автомат, сам броневик построен на шасси Ford F-550 4×4 с усиленной передней осью, более мощными тормозами, амортизаторами, пружинами, зубчатыми передачами в мостах и колесами большего диаметра.

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На базе Козак-5 можно создать тактический автомобиль, который будет оснащаться легким боевым модулем, машину огневой поддержки, санитарно-эвакуационный автомобиль, машину разведки и целеуказания или спецтранспорт для саперов.

Козак-5 защищает от пуль 7,62х51 мм во всех проекциях, утверждают создатели.

Ранее Defence Express показал тест-драйв бронеавтомобиля Отаман:

Корпус морской пехоты США получил первые бронеавтомобили JLTV (Joint Light Tactical Vehicles).

Дизайнер из Украины Денис Силич представил концепт модульного броневика следующего поколения.

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