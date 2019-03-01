Вместо Хамви. Морская пехота США получила новые JLTV: фото, видео

Корпус морской пехоты США получил первые бронеавтомобили JLTV (Joint Light Tactical Vehicles). Об этом сообщает официальный Twitter корпуса морской пехоты США.

По информации украинского милитарного портала, в целом для корпуса морской пехоты США запланирована закупка около 9000 бронированных автомобилей JLTV.

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Фото: U.S. Marines

Программа закупок предусматривает получение 49 000 машин для армии США в течение 20 лет.

Уже известно о намерениях приобрести 200 бронеавтомобилей JLTV для армии Литвы.

Фото: U.S. Marines

Бронеавтомобили JLTV разрабатывались как высокомобильные и бронированные транспортные средства для замены HMMWV, которые были на вооружении в 1980-х годах и не имели бронезащиту, соответствующую сегодняшним потребностям США.

Программа Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) по разработке нового военного внедорожника стартовала в 2000-х годах, для участия в ней были объявлены соответствующие тендеры и проведен ряд испытаний.

20 января 2019 года сообщалось, что представители Соединенных штатов могли передать силам самообороны курдов (YPG) в Сирии современное оружие - противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW.