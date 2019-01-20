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20.01.2019, 09:39

США вооружили сирийских курдов ракетными комплексами Javelin: СМИ

США вооружили сирийских курдов ракетными комплексами Javelin: СМИ - Фото
Иллюстративное фото: mil.gov.ua

Турецкие СМИ пишут, что американские власти якобы передали сирийским курдам противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW

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Представители Соединенных штатов могли передать силам самообороны сирийских курдов (YPG) в Сирии современное оружие - противотанковые ракетные комплексы Javelin и TOW. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Akit.

Отмечается, что вооружение США якобы передали курдской партии Демократический союз для использования против возможной военной операции турецкой армии на территории Сирии.

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Сказано, что спецподразделения Турции, которые воюют против курдов, сейчас пытаются отыскать эти комплексы и потому операция турецких войск в Манбидже затянулась.

Поддерживаемые международной коалицией во главе с США Демократические силы (SDF) включают в себя курдские отряды самообороны (YPG и YPJ) и арабские оппозиционные группы, которые ведут в Сирии борьбу против террористов организации Исламское государство.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: война в Сирии, США, Сирия, оружие, Турция, Javelin, курды, сирийская оппозиция, курдские отряды самообороны
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