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13.01.2019, 09:59

Сирийская оппозиция захватила в плен боевиков из России - фото

Сирийская оппозиция захватила в плен боевиков из России - фото - Фото
Иллюстративное фото: SDF

Всего задержаны четверо подозреваемых в терроризме, двое из них - с российскими паспортами

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9 января Сирийские демократические силы (SDF) задержали группу подрзреваемых в терроризме, в числе которых двое граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте сирийской оппозиции.

Сказано, что в ходе спецоперации задержаны четверо боевиков. Всех их подозревают в организации терактов в Эр-Ракке (город на севере Сирии) и организации террористических ячеек в регионе.

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Задержанные - Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) имеют российские паспорта, Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) - афганец, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) - турок.

Оппозиция Сирии не уточнила, к какой именно группировке принадлежат задержанные боевики.

Поддерживаемые международной коалицией во главе с США Демократические силы (SDF) включают в себя курдские отряды самообороны и арабские оппозиционные группы, которые ведут в Сирии борьбу против террористов организации Исламское государство.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: оппозиция в Сирии, Россия, Сирия, боевики, плен, демократические силы сирии, сирийская оппозиция, сирийская демократическая армия, сирийские демократические силы
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