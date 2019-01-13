Сирийская оппозиция захватила в плен боевиков из России - фото

Иллюстративное фото: SDF

9 января Сирийские демократические силы (SDF) задержали группу подрзреваемых в терроризме, в числе которых двое граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте сирийской оппозиции.

Сказано, что в ходе спецоперации задержаны четверо боевиков. Всех их подозревают в организации терактов в Эр-Ракке (город на севере Сирии) и организации террористических ячеек в регионе.

Реклама

Задержанные - Усмат Аттаев (Usmat Attayev) и Мохаммед Джавад Хан (Mohammed Jawad Khan) имеют российские паспорта, Абдул Рауф Турани (Abdul Raouf Turani) - афганец, Амр Оузуноглу (Amr Ouzunoglu) - турок.

Оппозиция Сирии не уточнила, к какой именно группировке принадлежат задержанные боевики.

Поддерживаемые международной коалицией во главе с США Демократические силы (SDF) включают в себя курдские отряды самообороны и арабские оппозиционные группы, которые ведут в Сирии борьбу против террористов организации Исламское государство.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

Читайте также: Россияне в Сирии заняли оставленный проамериканскими силами район