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09.01.2019, 22:38

Россияне в Сирии заняли оставленный проамериканскими силами район

Россияне в Сирии заняли оставленный проамериканскими силами район - Фото
Фото: скриншот видео

Ранее Манбидж контролировали сирийские курды

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Российские военные в Сирии вступили в район Манбидж на севере страны, который до того находился под контролем поддерживаемых США сил. Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на распространенную российским минобороны видеозапись.

Минобороны РФ распространило 8 января видеозапись, на которой российская военная колонна проезжает по улице в районе города Манбидж в провинции Алеппо. Россияне впервые вступили в этот район, подконтрольный ранее проамериканским Сирийским демократическим силам, состоящим в основном из курдов, говорится в сообщении.

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С 2011 года Манбидж контролировали разные стороны конфликта в Сирии, но российские силы в эту местность ни разу ранее не входили. В последнее время этот район контролировали сирийские курды, поддерживаемые Вашингтоном. Однако недавно они были вынуждены уйти, лишившись поддержки США и оказавшись перед угрозой турецкого вторжения, и уступить своим позиции в Манбидже правительственной армии Сирии.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

3 января госсекретарь Майк Помпео сообщил, что военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию.

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Теги: Сирия, курды
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