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04.01.2019, 06:31

Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии

Помпео объявил о начале вывода войск США из Сирии - Фото
Майкл Помпео (фото - EPA)

Госсекретарь США отметил, что Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для "стабильности на Среднем Востоке"

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Военнослужащие Соединенных Штатов начали покидать Сирию. Об этом госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в интервью американскому телеканалу Newsmax в четверг, 3 января, сообщает Deutsche Welle.

Он отказался называть график вывода войск.

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"При этом президент США Дональд Трамп по-прежнему намерен принимать меры для стабильности на Среднем Востоке", - отметил Помпео.

По его словам, глава государства недвусмысленно заявил, что кампанию по борьбе с террористической группировкой Исламское государство необходимо продолжать.

19 декабря Трамп заявил о победе над боевиками Исламского государства в Сирии и анонсировал "полный" и "быстрый" вывод американских войск оттуда.

Позже, по сообщениям СМИ, Трамп переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и сказал: "Окей, это все ваше. Мы закончили", очевидно, имея ввиду Сирию.

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Теги: войска США, Майкл Помпео, Сирия, дональд трамп
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