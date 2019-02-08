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08.02.2019, 11:23

Украинский дизайнер показал концепт модульного броневика: фото

Украинский дизайнер показал концепт модульного броневика: фото - Фото
Фото: Defence Blog

Он сможет как транспортировать личный состав, так и непосредственно вести бой с помощью установленных на нем орудий

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Дизайнер из Украины Денис Силич представил концепт модульного броневика следующего поколения. Об этом сообщает Defence Blog.

"Новый броневик подойдет как для транспортировки личного состава, так и для ведения боя с помощью установленных на нем орудий", - говорит дизайнер.

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По задумке, броневик будет обшит дополнительным слоем брони, что обеспечит ему комплексную противоминную защиту. 

Фото: Defence Blog

Отмечается также, что броневик может служить для выполнения боевых задач при любых погодных условиях и в любое время суток.   

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Теги: армия Украины, впк, броневик, концепт
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