Украина и Польша займутся производством систем ПВО

Иллюстративное фото (скрин из видео)

Польская компания WB Electronics и украинский Укроборонпром планируют совместную разработку систем ПВО средней дальности. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на представителя WB Electronics Романа Мушала.

По словам Мушала, новинка будет спроектирована под украинскую управляемую ракету R-27. Он также добавил, что большинство необходимых компонентов установки уже готовы.

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Ориентировочно, производство систем противовоздушной обороны начнется через три года.

Также сообщается, что с новой украино-польской системы ПВО можно будет запускать ракеты как с инфракрасной головкой самонаведения так и с активным и пассивным радиолокационным самонаведением.

Система также будет оснащена установкой вертикального пуска.

Предполагается, что систему ПВО можно будет установить на польский грузовик Jelcz 662D.

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