Военные провели тест-драйв "Козак-2" и стреляли в броневик: фото

На полигоне в Житомирской области десантники провели "обкатку" и стрелковые испытания на прочность украинского бронеавтомобиля "Козак-2": его вскоре планирует поставлять в Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Армейский внедорожник испытали на проходимость на танкодроме (в том числе с преодолением водной преграды), а затем обстреляли с разной дистанции из автоматов, пулемета Калашникова и снайперской винтовки броню и защитное стекло окон.

Реклама

За испытаниями наблюдал командующий ДШВ генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Смотрите также: "Сила і зброя": Kozak System представили клип об армии Украины

На бронемашину "Козак-2" может быть установлено стрелковое вооружение: пулемет ПКМС с боекомплектом 2500 патронов, крупнокалиберный пулемет НСВТ или КТ-12.7 с боекомплектом 450 или 500 патронов, автоматический гранатомет АГС-17 или КБА-117 на 100 выстрелов, или УАГ-40 на 87 выстрелов. Также можно устанавливать на крышу боевой модуль с дистанционно управляемым вооружением.

В стандартном варианте ББМ может перевозить до 10 десантников.

Также на полигоне проводятся госиспытания новой ББМ "Козак-2М1".

ББМ серии "Козак" производятся на киевском НПО Практика.

Фото: пресс-служба Командования ДШВ