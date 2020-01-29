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ВМС ВСУ планируют получить еще три катера класса Island в 2021-ом

ВМС ВСУ планируют получить еще три катера класса Island в 2021-ом - Фото
Фото: Думская
29.01.2020, 21:42

Ожидается, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей

Военно-морские силы Украины планируют получить еще три катера класса Island в 2021 году. Об этом сообщается в Facebook ВМС ВСУ.

Отмечается, что получение катеров – это длительный процесс, требующий как обновления и модернизации оборудования катеров, так и подготовки экипажей.

Ожидается, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые командование ВМС ВСУ отправит на подготовку в начале 2021 года.

Сообщается, что по предварительному плану, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил в мае 2021-го, еще один – немного позже.

В октябре 2019 года Украина безвозмездно получила от США катера класса Island.

В 1985-1992 годах для Береговой охраны США было построено 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие – США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике.

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