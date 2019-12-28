Морская охрана ГПСУ получила катера украинского производства

Катера Бриг продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (Фото: ГПСУ)

Одесский и Мариупольский отряды морской охраны Госпогранслужбы получили катера производства харьковского предприятия Бриг ЛТД. Об этом сообщает ГПСУ.

Малые катера оснащены стационарным дизельным двигателем, имеют запас горючего более 300 литров, максимально могут вместить 11 бойцов, принять на борт в общем 1 500 кг. Также на катере есть трап для поднятия водолаза, что позволит проводить подводные обзоры судов; в комплекте с катером поставлен трейлер для наземной транспортировки. Таким образом, спецподразделение может перемещаться для точечных действий на различных участках побережья.

На ходовых испытаниях катера Бриг продемонстрировали скорость от 32 до 35 узлов (порядка 70 км/час) в зависимости от загрузки. С началом нового навигационного сезона подразделения специальных действий на Азовском и Черном морях будут выходить на службу на новых катерах.

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