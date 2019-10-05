В Одессу прибыл новый малый бронированный катер: видео

В Одессу прибыл новопостроенный малый бронированный катер проекта 58155, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Катер был спущен на воду в апреле этого года. В Одессе он пройдет ведомственные и государственные испытания, после которых войдет в состав ВМС.

В пресс-службе отметили, что новый катер имеет некоторые отличия от предыдущих шести катеров этого проекта.

Особенностью этих катеров, по сообщению пресс-службы, является низкая заметность, а также бронирование и маневренность. Последнее качество позволило в реальных боевых условиях противостоять российским кораблям в Азовском море, и только применение россиянами оружия позволило им захватить корабли ВМС Украины, подчеркивается в сообщении.