В Одессу прибыл новый малый бронированный катер: видео

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Катеру предстоят ведомственные и государственные испытания, после которых войдет в состав ВМС

В Одессу прибыл новопостроенный малый бронированный катер проекта 58155, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Катер был спущен на воду в апреле этого года. В Одессе он пройдет ведомственные и государственные испытания, после которых войдет в состав ВМС.

В пресс-службе отметили, что новый катер имеет некоторые отличия от предыдущих шести катеров этого проекта.

Особенностью этих катеров, по сообщению пресс-службы, является низкая заметность, а также бронирование и маневренность. Последнее качество позволило в реальных боевых условиях противостоять российским кораблям в Азовском море, и только применение россиянами оружия позволило им захватить корабли ВМС Украины, подчеркивается в сообщении.

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Теги: мбак
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