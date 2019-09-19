В МВД назвали условие закупки катеров для пограничников у Франции

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Министерство внутренних дел ведет переговоры с Францией о закупке патрульных катеров для пограничников. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества является предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализация строительства и привлечение украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - сказал глава МВД Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Де Понсен заявил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной.

По данным министерства, в рамках украинского-французского проекта французская сторона уже поставила четыре вертолета Н225 (один - для Нацгвардии, три - для ГСЧС). К концу 2019 года украинская сторона планирует получить еще два Н125.

14 июля 2018 года Украина и Франция подписали контракт на покупку 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

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