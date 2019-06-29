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29.06.2019, 17:48

Пограничники получат 20 французских патрульных катеров

Пограничники получат 20 французских патрульных катеров - Фото
Фото: facebook.com/KabminUA

В правительстве сообщили, что Украина и Франция договариваются о развертывании совместного производства катеров OCEA FPB 98

Морская охрана Государственной пограничной службы получит 20 французских патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве сообщили, что такие катера имеют длину в 32 метра и по желанию заказчика могут комплектоваться различными боевыми модулями и досмотровой лодкой.

Катер предусматривает экипаж из 13 человек. Максимальная скорость - 35 узлов, дальность хода - 1200 миль при скорости в 12 узлов.

В правительстве также сообщили, что между Украиной и Францией происходит диалог по развертыванию совместного производства катеров OCEA FPB 98.

Ранее в Минобороны заявили, что в связи с изъятием во время недавних обысков подлинных документов и всех электронных носителей Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, поставки в армию средств защиты полностью заблокированы.

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Теги: гпсу, пограничник, катер, OCEA FPB 98
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