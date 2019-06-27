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27.06.2019, 16:06

Поставки средств защиты в ВСУ полностью остановлены - Минобороны

Поставки средств защиты в ВСУ полностью остановлены - Минобороны - Фото
Фото: depositphotos.com

Насколько долго это будет продолжаться, в министерстве не знают

В связи с изъятием во время вчерашних обысков подлинных документов и всех электронных носителей Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, поставки в армию средств защиты полностью заблокированы. Об этом на брифинге в четверг заявил начальник управления Дмитрий Марченко, сообщает Укринформ.

"У нас были изъяты оригиналы документов, рабочие образцы и, соответственно, все электронные носители информации. Это говорит о том, что полностью парализована работа нашего главного управления. Ни выдать заключение на проведение торгов, ни получить готовую продукцию мы сейчас не можем. То есть полностью остановлены поставки в армию средств защиты", - сказал он.

Насколько долго это будет продолжаться, в Минобороны не знают.

"Мы просили оставить оригиналы документов, мы просили оставить рабочие образцы, мы просили оставить образцы-эталоны, но нас не услышали", - подчеркнул Марченко.

Адвокат Владимир Охрименко, который выступает на стороне защиты по делу, заявил, что во время проведения обыска были изъяты документы, не указанные в перечне, определенном судом.

Вчера ГБР провело обыски у чиновников Министерства обороны. Директор ГБР Роман Труба заявил, что обыски связаны с расследованием организации коррупционной схемы по закупке некачественного имущества для военных по завышенным ценам. 

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Теги: ВСУ, минобороны, закупки, бронежилет
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