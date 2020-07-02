Войска в зоне боевых действий на Донбассе усилят "джавелинами" – Хомчак

Руслан Хомчак (фото — пресс-служба Генштаба ВСУ)

Бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий на Донбассе усилят американскими противотанковыми комплексами Javelin. Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед заходом на Донбасс, "активно отрабатывается тактика применения джавелинов".

"Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК. <...> Кроме того, при подготовке этой бригады к ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели", - подчеркнул он.

Ранее США поставляли Украине эти ракетные комплексы для хранения на складах вдали от зоны боевых действий.

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

Читайте также: В июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк: данные штаба