Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Войска в зоне боевых действий на Донбассе усилят "джавелинами" – Хомчак

Войска в зоне боевых действий на Донбассе усилят "джавелинами" – Хомчак - Фото
Руслан Хомчак (фото — пресс-служба Генштаба ВСУ)
02.07.2020, 12:16

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак говорит, что в армии уже немало подготовленных расчетов для работы с Javelin: "Сколько их? Тайна"

Бригады ВСУ при заходе по ротации в район боевых действий на Донбассе усилят американскими противотанковыми комплексами Javelin. Об этом в интервью АрміяInform сообщил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, сейчас на базе одной из бригад, которая завершает подготовку на полигоне перед заходом на Донбасс, "активно отрабатывается тактика применения джавелинов".

"Нарабатываются навыки работы расчетов этих ПТРК. Лично хочу убедиться, что наши воины могут эффективно применять эти ПТРК. <...> Кроме того, при подготовке этой бригады к ротации отработаем и применение беспилотников Bayraktar с боевым поражением цели", - подчеркнул он.

Ранее США поставляли Украине эти ракетные комплексы для хранения на складах вдали от зоны боевых действий.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • Россия все это время отрицает свое участие, утверждая, что на востоке ее прокси/коллаборационисты сами воюют с Украиной, и что это "гражданская война".
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно заводит колонны техники в Украину.

Читайте также: В июне на Донбассе уничтожены более сорока боевиков и танк: данные штаба

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Bayraktar ВСУ БПЛА беспилотник Javelin птрк руслан хомчак
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 