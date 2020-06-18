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Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно проводит колонны техники – фото

Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно проводит колонны техники – фото - Фото
Королевские скалы в Провальской степи у границы с Россией (фото — clikfan, Wikimapia)
18.06.2020, 09:17

Энтузиасты-расследователи сделали геолокационную привязку снимков ОБСЕ с неопознанными грузовиками, которые въезжают из России на Донбасс

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm определили одну из точек на восточной границе Украины, где российские оккупанты скрытно переправляют колонны снабжения для своих гибридных войск. Геолокация стала возможно благодаря дрон-снимкам наблюдателей ОБСЕ.

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В отчете наблюдателей от 6 июня 2020 года было зафиксировано на фото автоколонну грузовиков, которые тайно въезжали из РФ на территорию Украины во временно оккупированном районе Луганской области. Это происходило в местах, не оборудованных системой пропуска.

"Но не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны РФ", - отметили волонтеры и нашли такие подробности.

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По их словам, первый снимок фиксирует колонну непосредственно у границы с РФ в координатах 48.160698 / 39.904193.

Смотрите видео: "Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале

Второй показывает прибытие грузовиков в Луганск - 48.538979 / 39.325941 - на территорию базы для "отдельного батальона матобеспечения 2-го армейского корпуса ЛНР":

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • Россия все это время отрицает свое участие.
  • ОБСЕ неоднократно (раз, два, три и так далее) фиксировала поставки из России в захваченные районы. 

Смотрите также: ОБСЕ показала дрон-видео тайных конвоев из РФ в Донбасс

Евгений Пилипенко
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