Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно проводит колонны техники – фото

Королевские скалы в Провальской степи у границы с Россией (фото — clikfan, Wikimapia)

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm определили одну из точек на восточной границе Украины, где российские оккупанты скрытно переправляют колонны снабжения для своих гибридных войск. Геолокация стала возможно благодаря дрон-снимкам наблюдателей ОБСЕ.

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В отчете наблюдателей от 6 июня 2020 года было зафиксировано на фото автоколонну грузовиков, которые тайно въезжали из РФ на территорию Украины во временно оккупированном районе Луганской области. Это происходило в местах, не оборудованных системой пропуска.

"Но не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны РФ", - отметили волонтеры и нашли такие подробности.

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По их словам, первый снимок фиксирует колонну непосредственно у границы с РФ в координатах 48.160698 / 39.904193.

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Второй показывает прибытие грузовиков в Луганск - 48.538979 / 39.325941 - на территорию базы для "отдельного батальона матобеспечения 2-го армейского корпуса ЛНР":

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год : оккупирован Крым и часть Донбасса.

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Россия все это время отрицает свое участие.

ОБСЕ неоднократно (раз, два, три и так далее) фиксировала поставки из России в захваченные районы.

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