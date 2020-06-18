Волонтеры нашли точку на границе, где РФ тайно проводит колонны техники – фото

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm определили одну из точек на восточной границе Украины, где российские оккупанты скрытно переправляют колонны снабжения для своих гибридных войск. Геолокация стала возможно благодаря дрон-снимкам наблюдателей ОБСЕ.
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В отчете наблюдателей от 6 июня 2020 года было зафиксировано на фото автоколонну грузовиков, которые тайно въезжали из РФ на территорию Украины во временно оккупированном районе Луганской области. Это происходило в местах, не оборудованных системой пропуска.
"Но не хватало визуальных деталей, которые могли бы подтвердить грубое нарушение со стороны РФ", - отметили волонтеры и нашли такие подробности.
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По их словам, первый снимок фиксирует колонну непосредственно у границы с РФ в координатах 48.160698 / 39.904193.
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Второй показывает прибытие грузовиков в Луганск - 48.538979 / 39.325941 - на территорию базы для "отдельного батальона матобеспечения 2-го армейского корпуса ЛНР":
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