"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео

Бойцы 24-й бригады ВСУ имени короля Данила точечным ударом уничтожили склад боеприпасов российских гибридных войск на Донбассе. Видео размещено в Facebook "королевских" пехотинцев.

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Они пишут, что в июне 2020 года обнаружили место сосредоточения боеприпасов террористов на вражеской позиций, которые свозили туда в течение нескольких суток. Склад удалось уничтожить – это видно на кадрах.

"Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы так часто читаете в сводках операции объединенных сил", - резюмировали бойцы 24 ОМБр.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год .

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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