"Королевские" пехотинцы ВСУ устроили фейерверк на вражеском арсенале – видео

Бойцы 24-й бригады ВСУ имени короля Данила точечным ударом уничтожили склад боеприпасов российских гибридных войск на Донбассе. Видео размещено в Facebook "королевских" пехотинцев.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Они пишут, что в июне 2020 года обнаружили место сосредоточения боеприпасов террористов на вражеской позиций, которые свозили туда в течение нескольких суток. Склад удалось уничтожить – это видно на кадрах.
"Приглашаем посмотреть, как выглядит адекватный ответ по вражеским позициям, о котором вы так часто читаете в сводках операции объединенных сил", - резюмировали бойцы 24 ОМБр.
Читайте также: Донбасс. За 15 июня 2020-го ранены и травмированы четверо военных