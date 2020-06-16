Война на Донбассе. За вчерашний день ранены и травмированы четверо военных

За вчера, 15 июня, российские оккупанты с коллаборационистами семь раз обстреляли позиции войск операции объединенных сил. У обороняющейся армии санитарные потери – трое бойцов ранены, один с боевым травмированием, говорится в утренней сводке штаба ООС.
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Боевики использовали противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй на север от Донецка, а также 82 мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.
По данным разведки, за минувшие сутки военные ранили троих участников незаконных вооруженных формирований.
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По состоянию на 07:00 утра сегодня потерь среди украинских бойцов нет.
В прошлую субботу, 13 июня, на Донбассе от подрыва на мине погиб военнослужащий - прапорщик 30-й ОМБр Леонид Добрянский.
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