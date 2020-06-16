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Война на Донбассе. За вчерашний день ранены и травмированы четверо военных

Война на Донбассе. За вчерашний день ранены и травмированы четверо военных - Фото
Скриншот из видеозаписи
16.06.2020, 07:57

Оккупационные силы РФ использовали 15 июня под Донецком противотанковые ракетные комплексы

За вчера, 15 июня, российские оккупанты с коллаборационистами семь раз обстреляли позиции войск операции объединенных сил. У обороняющейся армии санитарные потери – трое бойцов ранены, один с боевым травмированием, говорится в утренней сводке штаба ООС.

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Боевики использовали противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй на север от Донецка, а также 82 мм минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

По данным разведки, за минувшие сутки военные ранили троих участников незаконных вооруженных формирований.

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По состоянию на 07:00 утра сегодня потерь среди украинских бойцов нет.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).

В прошлую субботу, 13 июня, на Донбассе от подрыва на мине погиб военнослужащий - прапорщик 30-й ОМБр Леонид Добрянский.

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой годоккупирован Крым и часть Донбасса.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • 11 июня 2020-го бойцы операции объединенных сил ликвидировали восемь российских оккупантов и коллаборационистов.

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Евгений Пилипенко
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