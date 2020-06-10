Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Спартан" не подвел: жизни 10 травмированных при подрыве бойцов вне опасности

"Спартан" не подвел: жизни 10 травмированных при подрыве бойцов вне опасности - Фото
Скриншот из видеозаписи КрАЗ
10.06.2020, 14:22

В Минобороны сообщили, что бойцы Нацгвардии, которые вчера наехали в бронеавтомобиле на мину, в удовлетворительном состоянии здоровья

Бойцы Нацгвардии, которые были травмированы вчера при подрыве бронеавтомобила "Спартан" в прифронтовой Авдеевке под Донецком, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Всех воинов доставили в лечебные учреждения и оказали им надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в Минобороны.

Утром 9 июня во время движения в колонне в районе авдеевского Дворца культуры "Спартан" с бойцами подорвался на неустановленном взрывном устройстве. 10 нацгвардейцев получили различные травмы; никто не погиб, хотя носовую часть авто со стороны водителя разворотило взрывом.

В пресс-службе АвтоКрАЗ заявили, что "Спартан" спас жизни десяти военнослужащим".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Какого рода был фугас, в сводке операции объединенных сил не уточнили.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

Смотрите также: Кто кого: американский Hummer vs украинский "Спартан"

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
война Донбасс авдеевка раненый потери краз спартан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 