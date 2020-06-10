"Спартан" не подвел: жизни 10 травмированных при подрыве бойцов вне опасности

Скриншот из видеозаписи КрАЗ

Бойцы Нацгвардии, которые были травмированы вчера при подрыве бронеавтомобила "Спартан" в прифронтовой Авдеевке под Донецком, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Всех воинов доставили в лечебные учреждения и оказали им надлежащую медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - сообщили в Минобороны.

Утром 9 июня во время движения в колонне в районе авдеевского Дворца культуры "Спартан" с бойцами подорвался на неустановленном взрывном устройстве. 10 нацгвардейцев получили различные травмы; никто не погиб, хотя носовую часть авто со стороны водителя разворотило взрывом.

В пресс-службе АвтоКрАЗ заявили, что "Спартан" спас жизни десяти военнослужащим".

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Какого рода был фугас, в сводке операции объединенных сил не уточнили.

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ( "отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений ).

Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год .

C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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