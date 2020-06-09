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В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, травмированы 10 военных: фото

В Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, травмированы 10 военных: фото - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
09.06.2020, 20:26

Автомобиль ВСУ подорвался на неустановленном устройстве в Авдеевке, пострадали 10 военнослужащих

Сегодня, 9 июня, около 9:30, в Авдеевке во время движения военного автотранспорта в районе Дворца культуры Авдеевский коксохимический завод последний в колонне автомобиль Спартан подорвался на неустановленном взрывном устройстве, в результате чего 10 военнослужащих получили минно-взрывные травмы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что пострадавшим военным оказана медицинская помощь.

На месте взрыва автомобиля ВСУ в Авдеевке (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

На месте взрыва автомобиля ВСУ в Авдеевке (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Дело расследуется как теракт.

По данным штаба ООС, сегодня в районе операции объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования России восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте также: На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из жилых кварталов - штаб

Наталия Медведева
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