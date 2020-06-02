Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из жилых кварталов - штаб

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из жилых кварталов - штаб - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news
02.06.2020, 22:53

В штабе ООС заявили, что боевики хотели спровоцировать огонь ВСУ по мирным жителям

Сегодня на Донбассе боевики целенаправленно обстреливали позиции украинских военных из жилых кварталов сел Староласпа и Новоласпа Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С северной части села Новоласпа боевики выпустили 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпы 152-мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела в сторону защитников Старогнатовки.

Кроме того российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции ООС неподалеку Богдановки.

"Целью захватчиков, несомненно, было заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей", - говорится в сообщении штаба.

Там подчеркнули, что никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.

28 мая украинская делегация во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ проинформировала страны-участницы о присутствии российских снайперов на Донбассе. 

Вадим Ребрина
Еще по теме
Напишите нам
оос боевики Донбасс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 