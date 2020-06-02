На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции из жилых кварталов - штаб

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Сегодня на Донбассе боевики целенаправленно обстреливали позиции украинских военных из жилых кварталов сел Староласпа и Новоласпа Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

С северной части села Новоласпа боевики выпустили 13 мин 82-го калибра. В то же время, разместив рядом с домами мирных жителей Староласпы 152-мм артиллерийские системы, враг произвел три выстрела в сторону защитников Старогнатовки.

Кроме того российские наемники разместили минометы калибра 82 мм на границе участка разведения №3 "Петровское" и обстреляли позиции ООС неподалеку Богдановки.

"Целью захватчиков, несомненно, было заставить наших защитников открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в нарушении существующих договоренностей", - говорится в сообщении штаба.

Там подчеркнули, что никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей и гражданской инфраструктуре.

28 мая украинская делегация во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ проинформировала страны-участницы о присутствии российских снайперов на Донбассе.