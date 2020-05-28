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Война на Донбассе. Украина показала ОБСЕ доказательства присутствия снайперов РФ

Война на Донбассе. Украина показала ОБСЕ доказательства присутствия снайперов РФ - Фото
Иллюстративное фото: скриншот видео
28.05.2020, 15:31

На онлайн-заседании форума ОБСЕ отмечалось, что во временно оккупированном Донбассе есть практика применения целых снайперских взводов РФ

Украинская делегация во время онлайн-заседания Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ проинформировала страны-участницы о присутствии российских снайперов на Донбассе. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский, передает Укринформ.

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"В ходе заседания мы предоставили имеющуюся в украинской стороны информацию о разворачивании Россией снайперских групп на временно оккупированном Донбассе, а также подтвердили исследования на эту тему авторитетного журнала о военной тематике Jane`s Defence Weekly", - отметил дипломат.

По его словам, отдельно Украина проинформировала об обнаруженном недавно доказательстве участия России в войне на Донбассе - видеоматериал о работе снайперского подразделения ФСБ России во время огневого поражения украинских военных на Донбассе в феврале 2020 года.

"Украинская делегация подчеркнула, что эта снайперская группа использовала оружие и оснащение, что никогда не находилось на вооружении у воинских формированиях (террористах, - ред.) и силовых структурах Украины", - сказал Лоссовский.

Делегация указала на то, что информация о российских снайперах на Донбассе, где утверждалось, что в ОРДЛО есть практика применения целых снайперских взводов, а не небольших групп, что позволяет эффективнее выполнять поставленные задачи в определенном районе.

СПРАВКА. ОРДЛО – "отдельные районы Донецкой и Луганской областей", определение из минских соглашений. Де-факто – захваченная гибридными войсками РФ часть Донбасса.
  • 7 мая штаб операции объединенных сил опубликовал видео, показывающее , как снайперы ФСБ России стреляют по украинским военным.

Читайте также: Хроника войны России против Украины: май 2020 года

Арина Толина
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война Донбасс ордло фсб рф Игорь Лоссовский снайпер РФ
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