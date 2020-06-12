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Восемь уничтоженных, столько же ранено. Штаб заявил о крупных потерях оккупантов

Восемь уничтоженных, столько же ранено. Штаб заявил о крупных потерях оккупантов - Фото
Скриншот из видеозаписи
12.06.2020, 07:48

На фоне нанесенного российско-террористическим войскам урона, потери украинской армии - двое военнослужащих ранены, еще один получил боевую травму

Вчера, 11 июня, бойцы операции объединенных сил ликвидировали восемь российских оккупантов и коллаборационистов из состава гибридных войск РФ на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.

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"Еще как минимум восьмерых (боевиков) ранили", - подчеркивается в утренней сводке.

За минувшие сутки вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 120 и 82 мм, орудия БМП, гранатометы, беспилотники, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. За этот период были ранены двое военных, еще один получил боевую травму. Сегодня потерь у украинских войск нет.

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В штабе заявили, что объединенные силы (куда входят ВСУ, НГУ, СБУ и другие, - ред.) "на все обстрелы дают жесткий ответ и подавляют вражеский огонь имеющимися средствами".

СПРАВКА. ДНР/ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке РФ часть Донецкой и Луганской областей. Обе созданы, финансируются и содержатся РФ, откуда террористы получают боевиков, инструкторов, тяжелую военную технику, оружие, боеприпасы, топливо и денежные средства. Контролируют территорию ОРДЛО ("отдельные районы Донецкой и Луганской областей" - определение из минских соглашений).
  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.

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Евгений Пилипенко
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