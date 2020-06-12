Восемь уничтоженных, столько же ранено. Штаб заявил о крупных потерях оккупантов

Вчера, 11 июня, бойцы операции объединенных сил ликвидировали восемь российских оккупантов и коллаборационистов из состава гибридных войск РФ на Донбассе. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил.
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"Еще как минимум восьмерых (боевиков) ранили", - подчеркивается в утренней сводке.
За минувшие сутки вооруженные формирования России 16 раз нарушили режим прекращения огня, используя минометы калибра 120 и 82 мм, орудия БМП, гранатометы, беспилотники, пулеметы, снайперское и стрелковое оружие. За этот период были ранены двое военных, еще один получил боевую травму. Сегодня потерь у украинских войск нет.
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В штабе заявили, что объединенные силы (куда входят ВСУ, НГУ, СБУ и другие, - ред.) "на все обстрелы дают жесткий ответ и подавляют вражеский огонь имеющимися средствами".
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