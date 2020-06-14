На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, двое ранены

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.
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13 июня российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120 и 82 мм, размещение которых на линии соприкосновения запрещено, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также оккупанты использовали 122 мм артиллерийские системы.
"К сожалению, вследствие вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина", - заявили в штабе, добавив, что еще двое военных получили ранения.
По данным разведки, 13 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух боевиков.
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