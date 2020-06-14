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На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, двое ранены

На Донбассе в результате обстрелов погиб украинский военный, двое ранены - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
14.06.2020, 08:00

По данным разведки, 13 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух боевиков

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военнослужащий, двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

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13 июня российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы калибра 120 и 82 мм, размещение которых на линии соприкосновения запрещено, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также оккупанты использовали 122 мм артиллерийские системы.

"К сожалению, вследствие вражеского обстрела Украина потеряла одного мужественного воина", - заявили в штабе, добавив, что еще двое военных получили ранения. 

По данным разведки, 13 июня украинские военные уничтожили трех и ранили двух боевиков. 

  • Необъявленная война РФ против Украины продолжается седьмой год.
  • C начала войны погибли более 13 000 человек, десятки тысяч получили ранения, около 1,8 млн украинцев стали вынужденными переселенцами.
  • 9 июня сообщалось, что в Авдеевке подорвался автомобиль ВСУ, травмированы 10 военных.

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Владислав Сердюк
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