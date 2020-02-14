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Граница с Россией. ОБСЕ зафиксировала более 340 военных

Граница с Россией. ОБСЕ зафиксировала более 340 военных - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
14.02.2020, 07:36

По данным ОБСЕ, за четыре месяца неподконтрольный участок украинско-российской границы пересекли 12 путинских "гумконвоев"

С 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 года через российские пункты пропуска Гуково и Донецк, где присутствуют наблюдатели ОБСЕ, на временно оккупированную территорию Донбасса прошел 341 человек в военной форме. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает Укринформ.

"В течение отчетного периода было зафиксировано 341 пересечение границы людьми в военной форме одежды из Российской Федерации в Украину и обратно", - отметил Цимбалюк.

Наблюдатели миссии зафиксировали 29 автомобилей скорой помощи и восемь машин ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый Украиной участок границы в обоих направлениях, в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой Груз-200, 12 путинских "гумковоев". 

Он подчеркнул, что в сочетании с фактами, установленными ОБСЕ в Украине во временно оккупированных районах Донбасса, выводы наблюдателей на двух российских пунктах пропуска "свидетельствуют о военном вторжении РФ на суверенную территорию Украины".

  • 13 февраля Цимбалюк заявил, что Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники.

Читайте  также: ОБСЕ сообщила, что происходит на трех участках границы с Россией

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