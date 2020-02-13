Россия запрещает наблюдателям ОБСЕ на границе применять бинокли

Наблюдатели ОБСЕ на месте разведения войск (Фото: Вадим Кот/ЕРА)

Россия запрещает наблюдателям миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" использовать любые инструменты наблюдения, включая бинокли и беспилотники. Об этом сообщил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк на заседании Постоянного совета ОБСЕ, передает Укринформ.

"Мы ценим тот факт, что глава миссии наблюдателей не уклоняется от предоставления исчерпывающего перечня препятствий в деятельности миссии со стороны российских властей. Наиболее серьезные из них включают ограничение свободы передвижения в пределах пограничного пункта пропуска, запрет использование каких-либо инструментов наблюдения, включая бинокли, оборудование для технического наблюдения и БПЛА, а также так называемые "рекомендации" принимающей страны для наблюдателей не инициировать беседы с прохожими", - заявил Цимбалюк в своем заявлении в ответ на отчет главы миссии наблюдателей ОБСЕ на двух российских пунктах пропуска Дердя Варги.

Он отметил, что Украина решительно осуждает эти ограничения, принятые Россией как принимающей страной относительно наблюдателей миссии ОБСЕ, и призывает к их немедленному снятию.

Миссия наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" является отдельной от СММ ОБСЕ в Украине наблюдательной миссией. Она выполняет свою деятельность с 29 июля 2014 года по решению Постоянного совета ОБСЕ, докладывая в своих отчетах о ситуации на этих двух российских пунктах пропуска и передвижения через границу.

Российская делегация в ОБСЕ продолжает блокировать расширение мандата этой миссии ОБСЕ на все пропускные пункты вдоль временно оккупированного участка российско-украинской границы, как и улучшение ее обеспечения техническими средствами.