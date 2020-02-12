Ермак о новой должности: Телефонного права и интриг не будет

Андрей Ермак (Фото предоставлено пресс-службой Ермака)

Новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о приоритетах своей работы: прекращение войны на Донбассе, комфортная атмосфера и запрет на "телефонное право". Об этом он заявил сегодня на брифинге.

"Я сделаю все, чтобы не было никакого телефонного права и вмешательства в государственные процессы, никаких интриг - все будет прозрачно и честно", - пообещал он. Он считает, что многое нужно сделать со стороны коммуникации.

Говоря о направлениях работы в ближайшее время, Ермак отметил, что продолжит предыдущую свою работу по переговорам в Минске. Приоритетным направлением остается прекращение войны на Донбассе.

Внешнеполитические связи также будут в сфере внимания главы ОП. "Украина находится в топе мирового внимания, и мы не можем терять этот шанс, и нужно сделать все, чтобы внимание и интерес, которые мы чувствуем во время международных визитов президента Украины, давал нам конкретные результаты", - сказал он.

По его словам, важным направлением является региональная политика, работа с главами облгосадминистраций.

Кроме того, в ОП есть конкретные программы для того, чтобы Украина стала "инвестиционной Меккой".

резидент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана . На его должность назначен бывший помощник главы государства Ермак. 11 февраля пЕрмак.

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