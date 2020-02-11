Зеленский уволил Богдана: на его место пришел Ермак

Андрей Богдан и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский уволил с должности главы Офиса президента Андрея Богдана. На его должность назначен бывший помощник главы государства Андрей Ермак. Соответствующие указы опубликованы на сайте ОПУ.

Вчера ряд СМИ сообщил, что в ближайшее время Богдан якобы собирается подать в отставку, а на его место придет Ермак. Собеседники LIGA.net в ОПУ не ответили, является ли эта информация достоверной.

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Андрей Ермак в V, VI,VIІ созывах Верховной Рады был помощником нардепа от Партии регионов, борца Эльбруса Тедеева. 21 мая 2019 года Зеленский назначил его своим помощником. В июле 2019 года у Ермака появилось направление – международные отношения. Он проводил переговоры как представитель президента в нормандской четверке вместе с главой МИД Вадимом Пристайко. Также он возглавлял координационную группу Украины по обмену пленными.

Андрей Богдан являлся личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского до назначения на должность главы ОПУ. Он прекратил адвокатскую деятельность, когда был назначен на должность.

1 августа 2019 года сообщалось, что Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. При этом сотрудники ОПУ игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию.

Однако уже на следующий день стало известно, что эта информация оказалась фейком/шуткой.

Тогда замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил в интервью LIGA.net , что расследовать инцидент с фейковым заявлением нет смысла.

, что расследовать инцидент с фейковым заявлением нет смысла. 11 февраля сообщалось, что Зеленский заявил о наличии конфликтов в его команде, которые "мешают ей работать".

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