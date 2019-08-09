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Кирилл Тимошенко: Нет смысла расследовать "заявление" Богдана

Кирилл Тимошенко: Нет смысла расследовать "заявление" Богдана - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - LIGA.net)
09.08.2019, 10:36

По словам замглавы Офиса президента, есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли "слить" заявление в СМИ

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко считает, что служебное расследование не поможет установить виновного в сливе якобы заявления руководителя ОПУ Андрея Богдана об отставке. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

"У нас была такая же история с речью президента. Мы тогда пытались сделать служебное расследование и нашли конечного пользователя, кто это писал. Но мы понимаем, что ситуация могла быть по-другому, у нас есть такие подозрения. А расследование нам каких-то результатов не дало. То же самое и сейчас. Каким образом мы можем сейчас в администрации найти, кто слил эту бумагу", - отметил Тимошенко.

По его словам, есть круг лиц из 12-14 человек, которые могли бы это сделать, но расследованием этого не докажешь. Тимошенко отметил, что на данный момент все заявления об отставке лежат в кабинете президента Владимира Зеленского.

"Завтра (9 августа -ред.) я попрошу президента и опубликуем эти заявления. Это не проблема", - добавил он.

  • 1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию.
  • Утром выяснилось, что это была чуть-ли не шутка Богдана.
  • Тимошенко заявил, что рассылал журналистам фото "заявления", которое он скачал с сайта 24 канала.


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Владимир Зеленский андрей богдан Кирилл Тимошенко
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