Богдан: Я больше не адвокат Коломойского

Андрей Богдан (фото - president.gov.ua)

Глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что прекратил адвокатскую деятельность. Об этом он написал в Facebook.

"Я был адвокатом многих политиков и бизнесменов, но вас интересует одно, поэтому объясняю - я не являюсь юристом или адвокатом Коломойского", - добавил Богдан.

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Вчера советник президента Владимира Зеленского, юрист Андрей Богдан, был назначен главой АП, его замами стали люди из студии Квартал 95. Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Зеленский начал каденцию с нарушения Конституции. LIGA.net перечислила и коротко рассказала о тех, кого президент вчера привел на Банковую. Глава МИД оценил первые назначения и дал совет.

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