Богдан тайно встречался с Коломойским: расследование Схем - видео

Глава Офиса президента Андрей Богдан якобы тайно встречался с украинским олигархом Игорем Коломойским и его бизнес-партнерами. Об этом говорится в новом журналистском расследовании проекта Схемы.

25 декабря, по данным журналистов, Богдан провел встречу с главой НАК Нафтогаз Андреем Коболевым. А после этого поехал к одному из пятизвездочных отелей в Киеве, в ресторане которого у него якобы состоялась встреча с Коломойским и его бизнес-партнерами.

Опасаясь, что глава ОП, якобы осведомленный о присутствии журналистов, может покинуть отель через другие двери, съемочная группа решила зайти внутрь. По их данным, встреча длилась около часа. После этого частную комнату ресторана, по информации журналистов, покинули бизнес-партнер олигарха Михаил Киперман, экс-депутат Евгений Геллер, охранник Богдана и совладелец Квартала 95 Тимур Миндич. Последним вышел Коломойский.

Сам Коломойский отрицает встречу с Богданом. Говорит, что приехал в гостиницу, когда тот уже уехал.

"Вопрос вышеупомянутой встречи и достигнутых на ней договоренностей Коболев комментировать отказался, а Богдан на вопросы журналистов не ответил", - резюмировали журналисты.

20 августа 2019 года Богдан, уже будучи главой ОП, подал иск о защите чести и достоинства против журналистов Схем и НОТУ. Глава ОП считает неправдивой информацию о том, что он в 2018 - начале 2019 года якобы трижды посещал РФ.

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