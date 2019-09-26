Схемы: Богдан летал с Азаровым в РФ перед Евромайданом - видео

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Руководитель Офиса президента комментировать установленные журналистами данные отказался, равно как и сам Владимир Зеленский

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан за считанные дни до начала Евромайдана летал с тогдашним премьером Николаем Азаровым на переговоры в Россию. Об этом идет речь в расследовании программы Схемы: коррупция в деталях.

Журналисты установили, что Богдан был в составе правительственной делегации во главе с Азаровым, которая летала на переговоры в Санкт-Петербург 19-20 ноября 2013 года

Уже на следующий день после возвращения делегации из РФ украинское правительство резко изменило геополитический курс в сторону России, остановив подготовку к подписанию Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это решение правительства вызвало сопротивление украинцев и вылилось в Революцию достоинства.

Как говорится в расследовании, о полетах Богдана свидетельствуют данные о пересечении им российской границы, которые журналистам удалось достать из внутренней системы пограничников РФ. Также его фамилия содержится в составе делегации - документ журналистам предоставили в ответ на запрос.

Также Схемы установили, что Богдан награжден почетной грамотой правительства - в 2013 году, во время премьерства Азарова.

Сам Богдан не стал комментировать данную информацию, отказавшись общаться с журналистом программы.

"Я не общаюсь с представителями изданий, которые обманывают общество и не соблюдают журналистские стандарты. Точка", - сказал он. Позже пресс-служба Офиса президента сообщила в ответе на запрос, что встретиться с Богданом не получится из-за его насыщенного графика.

Президент Владимир Зеленский вопрос о Богдане, заданный журналистом, вовсе проигнорировал.

  • Как известно, в правительстве Азарова Богдан работал уполномоченным по вопросам антикоррупционной политики с 2010 по 2014 год.
  • До этого он занимал должность замминистра юстиции Николая Онищука.
  • 20 августа 2019 года Богдан, уже будучи главой ОП,  подал иск о защите чести и достоинства против журналистов Схем и НОТУ. Глава ОП считает неправдивой информацию о том, что он в 2018 - начале 2019 года якобы трижды посещал РФ.

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Теги: николай азаров, андрей богдан, полет в Россию, офис президента, евромайдан, схемы
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