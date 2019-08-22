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Богдан подал иск в суд против журналистов

Богдан подал иск в суд против журналистов - Фото
Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
22.08.2019, 12:31

Иск был подан главой Офиса президента в Шевченковский районный суд Киева 20 августа

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Судебной власти Украины.

Ответчиками по делу указаны ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и журналисты-расследователи программы Схемы Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая. 

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Иск был подан главой Офиса президента в Шевченковский районный суд Киева 20 августа

Суть претензии Богдана к ответчикам не указана.

Судьей по делу назначена Ирина Фролова. 

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Наталья Седлецкая андрей богдан валерия егошина максим савчук
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