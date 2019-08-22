Богдан подал иск в суд против журналистов

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Судебной власти Украины.
Ответчиками по делу указаны ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и журналисты-расследователи программы Схемы Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.
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Иск был подан главой Офиса президента в Шевченковский районный суд Киева 20 августа
Суть претензии Богдана к ответчикам не указана.
Судьей по делу назначена Ирина Фролова.
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