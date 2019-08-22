Богдан подал иск в суд против журналистов

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Офиса президента Андрей Богдан подал иск о защите чести и достоинства против журналистов программы Схемы и Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте Судебной власти Украины.

Ответчиками по делу указаны ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и журналисты-расследователи программы Схемы Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая.

Нажмите на изображение, чтобы увеличить:

Читайте также: Кирилл Тимошенко: Заявление Богдана из интернета скачал. Отправлял в ответ на вопросы

Иск был подан главой Офиса президента в Шевченковский районный суд Киева 20 августа

Суть претензии Богдана к ответчикам не указана.

Судьей по делу назначена Ирина Фролова.

Читайте также: "Знаю Богдана более 10 лет". Интервью главы КСУ - за минуту.