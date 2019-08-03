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Зеленский: Богдан может уйти с поста в любое время - видео

Зеленский: Богдан может уйти с поста в любое время - видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.08.2019, 14:55

Президент не считает, что общество и журналисты были дезинформированы заявлением о якобы отставке главы ОП

Президент Владимир Зеленский заявил что глава Офиса президента Андрей Богдан готов оставить свой пост, "когда общество хочет". Об этом пишет УП

В отеле Rixos в Трускавце журналист задал Зеленскому вопрос, считает ли он нужным после инцидента с заявлением об увольнении на самом деле уволить Богдана с должности.

На упрек журналистов, что в течение суток общество было дезинфомовано об отставке главы ОП, и это был "шаг к подрыву доверия медиа", Зеленский закричал: "Я ничего не подрывал! Мы одна команда, мы сказали, что мы не держимся за кресла! Я могу еще раз повторить".

На замечание, что долго со стороны ОП не было ни подтверждения, ни опровержения информации о заявлении Богдана, он в ответ заявил: "Опровержения чего? Он написал заявление, это же правда. Человек готов в любое время, когда общество хочет..."

На этих словах его перебил Богдан, и Зеленский ушел.

1 августа ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что Богдан написал заявление об увольнении по собственному желанию. При этом сотрудники ОП игнорировали журналистов, которые пытались проверить эту информацию. Утром выяснилось, что это была чуть-ли не шутка Богдана.

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Владимир Зеленский андрей богдан
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