Богдан хочет получить контроль над 112 Украина - theБабель

Андрей Богдан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство против телеканала 112 Украина. Об этом сообщает theБабель.

По словам источников издания, сделали это по заявлению его бывшего (номинального) владельца Андрея Подщипкова, который недавно вернулся в Украину. В будущем имущество канала могут арестовать и передать новым владельцам.

Собеседники в правоохранительных органах уточнили, что в августе 2019 года СБУ открыла уголовное производство по статье 206 Уголовного кодекса (противодействие законной хозяйственной деятельности).

"В рамках следствия СБУ просит Генпрокуратуру ходатайствовать об аресте имущества канала, но генпрокурор Юрий Луценко, как утверждает источник в его окружении, отказывается это делать. В ГПУ, которая осуществляет контроль над следствием, думают передать производство в МВД, поскольку 206 статья не входит в подследственность СБУ", - уточняется в сообщении.

И. о. главы СБУ Иван Баканов не подтвердил и не опроверг эту информацию, написав, что это тайна следствия. Луценко на вопрос theБабеля ответил: "Моя позиция — арестовывать СМИ можно только по делу о госизмене или угрозе территориальной целостности. Все остальное — неприемлемо для демократии. Этот принцип я исповедовал по отношению к 1+1, так же и действую и здесь".

Два источника theБабеля в правоохранительных органах и в окружении бывшего руководства канала утверждают, что и за видеообращением Подщипкова и за новым уголовным производством против телеканала стоит глава Офиса президента Андрей Богдан. "Его цель, якобы, получить контроль над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния близкого друга Владимира Путина Медведчука. И хотя отношения у Богдана с Бакановым напряженные, в этом случае СБУ с ОП работают синхронно. Получить ответ Богдана по этому поводу theБабелю не удалось: он не прочитал отправленные ему вопросы", - говорится в сообщении.

Санкцию на арест имущества 112 телеканала может дать уже новый генпрокурор, которого планируют назначить после начала работы нового созыва Рады. Самый вероятный претендент на эту должность — замглавы ОП Руслан Рябошапка, которого в команду Владимира Зеленского привел Богдан.

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Если будущий генпрокурор наложит арест на имущество 112 канала, "Агентство по розыску и менеджменту активов" (АРМА) сможет передать это имущество в управление компании, которая выиграет соответствующий конкурс. Пока такой конкурс не объявлен, названия компаний-претендентов тоже не известны.

За комментариями о будущем телеканала издание обратилось к советнику президента по политическим вопросам Никите Потураеву. Ранее он говорил, что власть знает, как решать проблему с каналами, которые находятся под контролем Медведчука. Потураев ответил, что сможет ответить после отпуска.

Подщипков пока не дает комментарии.

Команда президента готовит пакет законопроектов "по демонополизации медиарынка", который, среди прочего, будет предусматривать раскрытие информации о всех бенефициарных собственниках всех СМИ.

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