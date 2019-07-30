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У Зеленского собираются раскрыть настоящих собственников СМИ

У Зеленского собираются раскрыть настоящих собственников СМИ - Фото
Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
30.07.2019, 12:55

При этом замглавы ОПУ ушел от ответа на вопрос, будет ли предусмотрен запрет одному бенефициару владеть несколькими медиа

Команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов "по демонополизации медиарынка", который, среди прочего, будет предусматривать раскрытие информации о всех бенефициарных собственниках всех СМИ. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, также будут расширены полномочия регуляторов, в частности, Национального совета по телевидению и радиовещанию.

На вопрос о его отношении к приобретению одним человеком телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, Тимошенко ответил, что команда президента готовит "пакет законопроектов по демонополизации медиарынка".

"Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли", - сказал он.

При этом Тимошенко ушел от ответа на вопрос, будет ли предусмотрен запрет одному бенефициару владеть несколькими медиа.

"Прежде всего, мы хотим раскрыть всех бенефициаров – до последнего, а не так, как это сейчас устроено", - сказал он.

Ранее Зеленский заявлял, что его цель – "деолигархизация в СМИ".

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Владимир Зеленский NewsOne сми ZIK Кирилл Тимошенко
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