У Зеленского собираются раскрыть настоящих собственников СМИ

Кирилл Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов "по демонополизации медиарынка", который, среди прочего, будет предусматривать раскрытие информации о всех бенефициарных собственниках всех СМИ. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, также будут расширены полномочия регуляторов, в частности, Национального совета по телевидению и радиовещанию.

На вопрос о его отношении к приобретению одним человеком телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK, Тимошенко ответил, что команда президента готовит "пакет законопроектов по демонополизации медиарынка".

"Наши ребята сейчас прорабатывают определенные шаги, которые нельзя будет использовать и в своих интересах, чтобы нас потом не обвиняли", - сказал он.

При этом Тимошенко ушел от ответа на вопрос, будет ли предусмотрен запрет одному бенефициару владеть несколькими медиа.

"Прежде всего, мы хотим раскрыть всех бенефициаров – до последнего, а не так, как это сейчас устроено", - сказал он.

Ранее Зеленский заявлял, что его цель – "деолигархизация в СМИ".