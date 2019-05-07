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07.05.2019, 16:06

Зеленский назвал свои приоритеты: среди них "деолигархизация СМИ"

Зеленский назвал свои приоритеты: среди них "деолигархизация СМИ" - Фото
Фото: ze2019.com

Избранный президент Украины на встрече с представителем ЕС отметил, что европейский выбор Украины является безальтернативным

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Избранный президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с европейским комиссаром по вопросам политики соседства и расширения Йоханнесом Ханом назвал приоритеты в своей политике. Об этом сообщается на сайте ze2019, который считается официальным ресурсом "команды Зеленского".

Зеленский в ходе беседы якобы отметил, что европейский выбор Украины является безальтернативным, и он, как гарант Конституции, будет защищать его.

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"Наш приоритет - не борьба с коррупцией, а победа над ней. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ", - отметил Зеленский

Он также заявил о готовности вернуть статью о незаконном обогащении в украинское законодательство.

Напомним, сериал "Слуга народа" и шоу "Квартал 95", которые принесли популярность Зеленскому, в том числе как кандидату в президенты, транслировались на телеканале 1+1, принадлежащем олигарху Игорю Коломойскому, юристы и охранники которого также работают на Зеленского. Кроме того Зеленский является бизнес-партнером Коломойского по Кварталу 95.

Сегодня бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир заявил, что новоизбранный президент передал свой бизнес в управление бизнес-партнерам с гарантией возврата через пять лет.

Хан после встречи с Зеленским заявил, что предложил новоизбранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые приносят пользу украинцам.

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Теги: Владимир Зеленский, сми, игорь коломойский, олигарх
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