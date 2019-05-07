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07.05.2019, 15:15

Хан обещает Зеленскому поддержку ЕС: что обсуждали на встрече

Хан обещает Зеленскому поддержку ЕС: что обсуждали на встрече - Фото
Владимир Зеленский и Йоханнес Хан (фото - пресс-служба)

Сегодня еврокомиссар встретился с новоизбранным президентом в Киеве

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До парламентских выборов все органы власти должны действовать слаженно и нельзя приостанавливать реформы в Украине. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан в Twitter после встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским.

Хан считает, что победа Зеленского на выборах дает ему сильный мандат для борьбы с коррупцией и деолигархизацией.

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"Я предложил новоизбранному президенту полную поддержку ЕС для всех реформ, которые приносят пользу украинцам. Украина сталкивается со многими вызовами и угрозами, и вся власть Украины, президент, правительство, Верховная Рада, должны действовать наиболее ответственно", - отметил Хан.

По его словам, необходимо, чтобы сейчас и накануне парламентских выборов реформы не застопорились, а ускорились для обеспечения экономической стабильности в стране. "Нельзя терять время!" - подчеркнул Хан.

7 мая Хан прибыл в Киев для встречи с Зеленским

 

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Теги: Владимир Зеленский, реформы, йоханнес хан, встреча
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