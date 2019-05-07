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07.05.2019, 12:56

Еврокомиссар Хан прибыл в Украину для встречи с Зеленским

Еврокомиссар Хан прибыл в Украину для встречи с Зеленским - Фото
Йоханнес Хан (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Визит еврокомиссара в Киев готовился без публичного анонсирования

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Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Европейская правда.

Визит готовился без публичного анонсирования, поскольку отсутствует в календаре событий Еврокомиссии на эту неделю.

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По состоянию на 11:40 Хан встречался с Зеленским. Перед этим еврокомиссар встретился с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Хан отметил, что продолжать реформы действительно нужно. "Мы видим хорошие результаты преобразований", – отметил чиновник и добавил, что продолжение работы по реализации антикоррупционных инициатив и обновления системы судопроизводства – это очень важно.

Он также сказал об организации и проведении президентской избирательной кампании в Украине. "Это само по себе уже ценно, и этим Украина может гордиться", – добавил еврокомиссар.

8 мая еврокомиссар Хан встретится в Киеве с главой МИД Канады Христей Фриланд.

Верховная Рада определится с датой инаугурации избранного президента на заседании 14 мая.

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Теги: Христя Фриланд, Владимир Зеленский, владимир гройсман, Иоханнес Хан
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