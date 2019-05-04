Зеленский рассказал о результатах встречи с главами фракций

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Верховная Рада определится с датой инаугурации избранного президента Владимира Зеленского на заседании 14 мая. Об этом журналистам сказал сам Зеленский после встречи с главами парламентских фракций.

"Мы предложили нашу дату для инаугурации, которую я назвал раньше (19 мая, - ред.). Я объяснил, что нам надо определяться с датой, потому что есть связь с иностранными гостями, которым также надо понять свой график, потому что все хотят приехать к нам, в Украину, для празднования этого серьезного дня", - сказал Зеленский.

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По его словам, у лидеров фракций - разные мнения на этот счет.

"Мы обсуждали разные даты, есть разные мнения у лидеров фракций, поэтому дату Украины, пожалуй, сможет узнать лишь 14 мая на заседании Верховной Рады", - сказал Зеленский.

На вопрос, обсуждалась ли тема возможного роспуска парламента, Зеленский ответил, что еще рано говорить об этом, поскольку у него еще нет полномочий.

"Рано об этом говорить, еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал Зеленский.

Ранее Зеленский сообщил, что будет предлагать депутатам дату инаугурации 19 мая.