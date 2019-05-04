Зеленский: Хотим назначить инаугурацию на 19 мая

Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента сегодня, 4 мая, будет предлагать дату инаугурации 19 мая. Об этом он заявил под зданием Верховной Рады, пишет УП.

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - ответил он на вопрос, на какой дате инаугурации будет настаивать.

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Он также отметил, что тема инаугурации будет главной темой встречи с председателями фракций.

"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить", - сказал Зеленский.