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04.05.2019, 15:20

Зеленский: Хотим назначить инаугурацию на 19 мая

Зеленский: Хотим назначить инаугурацию на 19 мая - Фото
Владимир Зеленский (фото - скриншот видео)

Сегодня Зеленский обсудит с главами парламентских фракций проведение инаугурации 19 мая

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Новоизбранный президент Владимир Зеленский на встрече с руководителями фракций парламента сегодня, 4 мая, будет предлагать дату инаугурации 19 мая. Об этом он заявил под зданием Верховной Рады, пишет УП.

"Мы будем предлагать 19 число, так хотим", - ответил он на вопрос, на какой дате инаугурации будет настаивать.

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Он также отметил, что тема инаугурации будет главной темой встречи с председателями фракций.

"Начнем с этого, а потом продолжим разговор. Мы хотим откровенную одну встречу, чтобы мы договорились хоть о чем-то. О чем-то надо начинать говорить", - сказал Зеленский.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы
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