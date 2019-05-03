Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.05.2019, 18:49

Геращенко сказала, когда Рада назначит инаугурацию Зеленского

Геращенко сказала, когда Рада назначит инаугурацию Зеленского - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

На первой же пленарной неделе, сказала вице-спикер парламента

Реклама
Реклама

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом она сказала в комментарии телеканалу Прямой.

"Я уверена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала она.

Реклама

Геращенко добавила, что "Верховная Рада точно не будет нарушать закон в таком чрезвычайно важном вопросе".

Сегодня, 3 мая, официальные издания Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр опубликовали результаты выборов президента страны.

Позже народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, на котором пройдет инаугурация Зеленского. В проекте постановления предлагают провести заседание 19 мая 2019 года. 

Читайте также: Очень доверенные лица: кто помогал Зеленскому выиграть выборы

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Зеленский, выборы, инаугурация
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 