Геращенко сказала, когда Рада назначит инаугурацию Зеленского

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Вице-спикер парламента Ирина Геращенко убеждена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, Рада назначит дату инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом она сказала в комментарии телеканалу Прямой.

"Я уверена, что на первой пленарной неделе, которая начнется 14 мая, будет принято постановление о дате инаугурации", - сказала она.

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Геращенко добавила, что "Верховная Рада точно не будет нарушать закон в таком чрезвычайно важном вопросе".

Сегодня, 3 мая, официальные издания Верховной Рады Голос України и Кабмина Урядовий кур'єр опубликовали результаты выборов президента страны.

Позже народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, на котором пройдет инаугурация Зеленского. В проекте постановления предлагают провести заседание 19 мая 2019 года.

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